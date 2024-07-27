Muğla'da orman yangını: 1 hektar alan zarar gördü
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ikinci yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü.
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Ortaköy Türbe Mahallesi Geyik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın ekiplerin mücadelesi sonucu söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık ve zirai alan zarar gördü.