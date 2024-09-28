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Muğla'da Organize Suç Örgütüne Baskın: 14 Gözaltı

Muğla'da Organize Suç Örgütüne Baskın: 14 Gözaltı
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Muğla merkezli 'Yılmazlar' organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kuyu-29' operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütü liderinin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUĞLA merkezli 4 ilde, 'Yılmazlar' organize suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 'Kuyu- 29' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla merkezli 4 ilde elebaşılığını Ahmet Tanyel'in yaptığı 'Yılmazlar' organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu- 29 Operasyonu' düzenlendiğini belirtti. Muğla'nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere baskı ve cebir kullanarak 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'Nitelikli yağma' suçlarını işledikleri tespit edilen organize suç örgütü çökertildi. Örgüt üyesi 14 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu, çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve hard disk ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden suç örgütünün lideri Ahmet Tanyel ile üyesi oldukları belirlenen Barış T., Münir K., Metin M., Hasan E., Mehmet K., Mustafa K. ve Serkan O., bugün tutuklandı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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