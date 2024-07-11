Muğla'da Organize Suç Örgütlerine Operasyon: 3 Çete Çökertildi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, son iki ayda organize suç örgütlerine yönelik 3 operasyon düzenlendiğini, 3 çetenin çökertildiğini ve yakalanan 42 kişiden 21'inin tutuklandığını bildirdi.

Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, kentte yaşayan vatandaşlar ile turistlerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Muğla'daki huzur, güven ve asayiş ortamının korunması için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Akbıyık, terör, asayiş olayları, göçmen kaçakçılığı, organize suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele konularında kolluk birimlerinin sürekli teyakkuz halinde olduğunu ifade etti.

Akbıyık, organize suç örgütlerine yönelik son iki ayda düzenlenen 3 operasyonda 3 çete çökertildini, 42 kişinin yakalandığını, 21 kişinin de tutuklandığını dile getirdi.

Daha sonra sunum yapan Albay Selahattin Kınık ise kentte sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve terör suçlarından aranan şahıslara yönelik son iki ayda gerçekleştirilen 30 operasyonda 38 kişinin yakalandığını söyledi.

Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığına yönelik son iki ayda 187 operasyon düzenlediğini anlatan Kınık, şöyle konuştu:

"Bu operasyonlar sonucunda 203 organizatör yakalandı ve bunların 119'u tutuklandı. Operasyonlarda yakalanan 2 bin 546 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı. Son 2 aylık dönemde Mobil Göç Noktası araçları ile 1797 kişinin sorgulaması gerçekleştirildi ve 1777'sinin yasal kalışı olduğu yasal kalışı olmadığı belirlenen 20 yabancının İl göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek haklarında gerekli işlemler yapıldı."

Kınık, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son iki ayda 618 operasyon düzenlendiğini belirterek, 430 şüphelinin gözaltına alındığını, şüphelilerden 67'sinin tutuklandığını, 13 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını dile getirdi.

Muğla'da suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda olayların yüzde 99'unun aydınlatıldığını anlatan Kınık, siber suçlarla mücadele ile ilgili 7 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda 23 şahısın gözaltına alındığını ve bunlardan 12'sinin tutuklandığını söyledi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 108 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 169 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığına işaret eden Kınık, bunlardan 12'sinin tutuklandığını belirtti.

Mayıs-haziran aylarında il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan bin 657 şüphelinin yakalandığını belirten Kınık, 3 bin 192 şahsı yakalama ve arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.