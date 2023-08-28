Muğla'da oksijen tüpü patlamasında hayatını kaybeden işçinin ailesi ihmal iddiasında

Muğla'nın Menteşe ilçesinde oksijen tüpü dolumu sırasında iş yerindeki patlamada hayatını kaybeden Nurhayat Karakaş'ın aile avukatı Didem Alaca, "Patlamada ciddi bir ihmal var" dedi.

15 Temmuz günü sabah saatlerinde Muğla- Aydın karayolu Bayır Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde oksijen tüpü dolumu tesisinde oksijen tüpü patlaması yaşandı. Yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Hayatını kaybeden iş yeri çalışanı Nurhayat Karakaş'ın avukatı Didem Alaca, olayla ilgili iş yerinde büyük ihmal olduğunu söyledi. Avukat Alaca, "Nurhayat söz konusu fabrikada aslında muhasebe görevlisiyken ve o gün resmi tatil olmasına rağmen 15 Temmuz günü iş yerine çağırılıyor. Acil yetiştirilmesi gereken işler olduğu söyleniyor. İş yerinde normalde yapması gereken iş tüpleri barkotlamak. Asıl yapması gereken olay bu. Fakat bu barkotlama işlemini tüp dolum yerinde yapmaması lazım. Yetişmesi gerektiği ve acelesi olduğu için orada yapmak mecburiyetinde kalıyor. Onun o işi yapmasını kim zorladı? Söz konusu patlayan tüple ilgili şüphelilerin de ifadeleri var. Şüpheliler kendisi de söylüyor, 'tüp bizim firmamıza ait değil, dışarıdan geldi' diye. 2015 imal tarihli oksijen tüpünün son kullanma tarihi olsa dahi 2025'e kadar kullanma süresi vardır. Bize göre tüpün kendisi hatalı" dedi.

"Nurhayat'ın ailesi üzgün"

Dava sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten Alaca, "Bu fabrikaya bu şekilde dışarıdan gelen, firmaya ait olmayan sadece iki tüp değildir. Eminiz ki yüzlerce, hatta binlerce bu şekilde daha son kullanma tarihi geçmemiş, dışarıdan gelen, daha ucuza mal olan tüpler daha önce de gelmiştir. Bize göre bu tüpün maliyeti oldukça ucuz olduğu için günümüzün ekonomik şartlarında da bu işi ucuza mal etmek için insan sağlığı biraz hiçe sayılmış görünüyor. Hem Nurhayat'ın o gün orada olmak mecburiyetinde bırakılması hem de bu tüplerin sağlıksız tüpler olması, kontrolden geçmemiş tüpler olması bu ölüm olayının önlenebileceğini bize gösteriyor. Daha 25 yaşında bir insan çok trajik şekilde hayata gözlerini yumdu. Biz bu konuda ihmali olan herkesin peşinde olacağız. Nurhayat'ın ailesi şu anda çok üzgün ve bitik durumda. Diğer yaralının durumu da kritik. Onun da vefat etme durumu var. Ama her durumda Ağır Ceza Mahkemesi'nde uzun bir yargılama olacak. Ön rapordan sonra alınacak ana raporu da biz inceleyeceğiz. İfadesinin alınmasını istediğimiz başka kişiler var. Onların da ifadesinin alınmasını sağlayacağız, dava sürecini de takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Olay sonrasında iş yeri sahibi ve oğlu tutuklanmıştı. - MUĞLA