Üye Girişi
Haberi Paylaş
Muğla'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Muğla'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Fethiye'den Karadere İlkokuluna öğretmenleri taşıyan, Osman M. idaresindeki 48 S 3466 plakalı servis minibüsü, Çukurincir Mahallesi, Karadere mevkisinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen minibüsteki 9 öğretmen ile sürücü yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel

Seydikemer Karadere Fethiye Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title