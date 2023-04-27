Muğla'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Fethiye'den Karadere İlkokuluna öğretmenleri taşıyan, Osman M. idaresindeki 48 S 3466 plakalı servis minibüsü, Çukurincir Mahallesi, Karadere mevkisinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Devrilen minibüsteki 9 öğretmen ile sürücü yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel