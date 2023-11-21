Muğla'da öğretmenin öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla açılan dava ertelendi

Muğla'da bir lisede öğretmenin öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla açılan davanın 5. duruşması yapıldı. Mahkemeye sunulan Adli Tıp Kurumu raporda, öğrencinin olayla ilgili beyanlarına itibar edilebileceği belirtildi. Sanığa ek savunmasını yapması, savcıya da mütalaasını vermesi için süre tanıyan mahkeme, duruşmayı 14 Aralık'a erteledi.

ESMA TURAN

Muğla'da bir lisede öğretmenin öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla açılan davanın 5. duruşması yapıldı. Mahkemeye sunulan Adli Tıp Kurumu raporda, öğrencinin olayla ilgili beyanlarına itibar edilebileceği belirtildi. Sanığa ek savunmasını yapması, savcıya da mütalaasını vermesi için süre tanıyan mahkeme, duruşmayı 14 Aralık'a erteledi.

Menteşe Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrencinin ailesi, geçen mayıs ayında beden eğitimi öğretmeni A.Ş.'nin kızlarına 'cinsel tacizde' bulunduğu iddiasıyla ilgili makamlara şikayette bulundu. Açılan davanın ilk duruşması Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 18 Ekim'de görüldü. İlk duruşmada sanık A.Ş, suçlamaları kabul etmedi ve öğrencinin bir dönem antidepresan ilaç kullandığını, bu yüzden halüsinasyonlar görebileceğini iddia etti. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan ilaçların ne olduğu ve yan etkilerinin ne olacağının tespitine ilişkin rapor istedi. Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor geldi. Raporda, öğrencide herhangi bir akıl sağlığı veya zeka geriliği saptanmadığına, kullandığı ilaçların halisünasyon yapmasının beklenmediğine ve öğrencinin olayla ilgili beyanlarına itibar edilebileceği kaydedildi.

SANIĞA SAVUNMASI, SAVCIYA DA MÜTALAASINI VERMESİ İÇİN SÜRE TANINDI

Davanın bugün Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen beşinci duruşmasında mahkeme, sanığa TCK'nın 103. maddesi kapsamında ek savunma vermesi, Adli Tıp Kurumu raporu ile ilgili beyanda bulunması ve savcıya da mütalaasını vermesi için süre tanıyarak duruşmayı 14 Aralık'a erteledi.

Öte yandan öğrencinin avukatı Alev Öztürk, ilaçların isimlerinin mahkemeye sunulmasının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre suç olduğunu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu ile ilgili savcılık takipsizlik kararı vermişti. Bunun üzerine Öztürk'ün Sulh Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz kabul edildi ve mahkeme soruşturmayı genişletmesi için dosyayı yeniden savcılığa gönderdi.