Muğla'da Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı Başlatıldı

Muğla'da, büyükşehir belediyesince üniversite öğrencilerine haftanın 5 günü sabah ve öğle saatlerinde sıcak çorba ikramı yapıldığı bildirildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Kötekli Yerleşkesi C kapı girişinde, öğrencilere 08.30 ve 14.30 saatleri arasında çorba ikramı başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, haftanın beş günü devam eden hizmetten öğrencilerin yanı sıra vatandaşların da faydalandığı ifade edildi.

Ezogelin, mantar, domates, tavuk ve tarhana gibi farklı çorba çeşitlerinin ikram edildiği uygulama kapsamında, bugüne kadar Kötekli Yerleşkesi'nde toplam 340 bin kişiye çorba dağıtımı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyesi olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte başlattıkları çorba ikramının, öğrencilerin hem kış aylarında içlerini ısıtacağını hem de ekonomik açıdan bir nebze rahatlamalarını sağlayacağını vurguladı.

Muğla'yı tercih eden öğrencilerin her birinin ailelerinin kendilerine emaneti olduğuna dikkati çeken Aras, onların mutlu bir şehirde rahat ve huzurlu bir eğitim dönemi geçirmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Berke Biçimli de kış aylarında sabahları çorba sayesinde içlerinin ısındığını, çorba ikramı ve "Ulaşımda 1 TL" uygulaması gibi çalışmaların ekonomik açıdan da kendilerine fayda sağladığını ifade etti.

Mimarlık öğrencisi Delfin Işık ise fırsat buldukça çorba ikramından yararlandığını, doyurucu ve çok lezzetli olduğununa dikkati çekti.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği öğrencisi Mert Arslan da geçen yıl da uygulamadan faydalandığını, bütçe dostu uygulamalar sayesinde rahat ettiklerini kaydetti.

Turizm Rehberliği öğrencisi Alp Kaan Alkaçır ise sabahları veya ders çıkışlarında çorba ikramından faydalandığını aktardı.