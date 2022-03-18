Muğla'da öğrencilerden "Çanakkale" koreografisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da öğrencilerden "Çanakkale" koreografisi

AA - Sabri Kesen - Güncel
 - Güncelleme:
Muğla'da öğrencilerden

Marmaris'te ortaokul öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla koreografi hazırladı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Marmaris'te ortaokul öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla koreografi hazırladı.

Evren Paşa Ortaokulu öğrencileri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü için hazırlık yaptı.

Okuldan koşarak çıkan öğrenciler bahçeye Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı posterleri ve Türk bayrağı taşıdı.

150 öğrenci tarafından okul bahçesinde "Dur Yolcu" yazısı oluşturuldu.

Zeybek müziği eşliğinde okul bahçesinde "Dur Yolcu" pankartı taşıyan öğrencilerin koreografisi beğeni topladı.

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde "Vatan dediler can verdik, bayrak dediler kan verdik" diyerek şehitleri anma etkinliği gerçekleştirdi.

Bu anlar dronla kaydedilirken, koreografinin görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Çanakkale, Marmaris, 18 mart, Evren, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title