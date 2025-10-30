Muğla'da Müstakil Evde Yangın: Evi Kullanılamaz Hale Getirdi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, kömür sobasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürse de ev kullanılamaz hale geldi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bekçiler Mahallesi'nde S.Ç'ye ait müstakil evde, ilk belirlemelere göre kömür sobasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel