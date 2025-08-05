Muğla'da Motosikletli Acil Sağlık Ekipleri Hizmete Girdi

Muğla'da motosikletli acil sağlık ekiplerinin hizmet verdiği bildirildi.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlüğe bağlı olarak hizmet veren motosikletli 112 Acil Sağlık ekiplerine iki yeni ekip daha eklendi.

Daha önce Fethiye'de hizmet veren motosikletli ekiplerin ardından, 01 Ağustos itibarıyla Bodrum ve Marmaris'te de görevlerine başlayan ekipler, özellikle ambulansların ulaşmakta güçlük çektiği dar sokaklar, yoğun yaya trafiği olan bölgeler ve trafiğin sıkışık olduğu alanlarda acil sağlık hizmetlerine hız kazandırıyor.

Yeni görevlendirilen motosikletli 112 ekipleri, olay yerine daha kısa sürede ulaşarak, ambulans gelene kadar hayati önem taşıyan ilk müdahaleleri zamanında gerçekleştirmekte ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırıyor.