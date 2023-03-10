Muğla'da motosikletiyle su kanalına düşen sürücü kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde su kanalına düşen sürücü yaralandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde su kanalına düşen sürücü yaralandı.
Melek B. idaresindeki motosiklet Beldibi Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye tarafından kurtarılan Melek B, sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Melek B'nin motosiklet ehliyeti almak için eğitim aldığı sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel