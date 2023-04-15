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Muğla'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Muğla'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, O.D. (23) idaresindeki motosiklet, İçmeler Mahallesi Orka Otel önünde Elgin Balkaya'ya (42) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaya, sürücü ve yolcusu motosikletle savruldu.

112 Acil Sağlık ekiplerince Özel Ahu Hastanesi'ne kaldırılan Balkaya, kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsü O.D. (23) ile yolcusu O.U'nun (25) kaldırıldıkları Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Marmaris Muğla Güncel Haberler

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