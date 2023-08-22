Muğla'da motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü çocuk hayatını kaybetti.

Fethiye-Antalya kara yolu Saklıkent Kavşağı'nda Aziz Ç. (23) idaresindeki 48 HZ 200 plakalı otomobil ile Ahmet Selim Şekerci'nin (15) kullandığı 48 PV 853 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Otomobil ise direğe çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Ahmet Selim Şekerci, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - MUĞLA