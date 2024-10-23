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Muğla'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Osman Ç. (75) kaza yerinde yaşamını yitirdi, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ula-Akyaka kara yolu Kızılağaç Mahallesi Mudurnu mevkisinde seyreden Osman Ç. (75) idaresindeki 48 AAC 097 plakalı motosiklet, aynı yöndeki D.A'nın kullandığı 48 DB 985 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü farklı yönlere savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman Ç'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından Osman Ç'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

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