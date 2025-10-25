Haberler

Muğla'da Motosiklet Kazası: Hayatını Kaybeden Sürücünün Kask Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Kasım Gürhan kaza sonucunda hayatını kaybetti. Kazanın kask kamerasına yansıyan görüntülerde, ters yönden gelen aracın motosiklete çarptığı anlar yer alıyor.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kasım Gürhan'ın hayatını kaybettiği kazanın kask kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntüde, ters yönden gelen araç sürücüsünün motosiklete çarptığı ve Gürhan'ın şarampole yuvarlandığı görüldü.

Kaza, 11 Ekim'de saat 12.00 sıralarında, Seydikemer'in Ceylan Mahallesi Karabel mevkisinde meydana geldi. Tunceli Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü Üsteğmen Mustafa Y. yönetimindeki 34 KPP 834 plakalı otomobil ile Kasım Gürhan yönetimindeki 07 CAJ 274 plakalı motosiklet çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Kasım Gürhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, kask kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin ters yönden gelip, motosiklete çarptığı anların saniye saniye yer aldığı belirtildi.

