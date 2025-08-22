Muğla'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yol yapım çalışması nedeniyle konulan levha ve yığılı parke taşlarına çarpan motosiklet sürücü A.K. (35) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yeni Datça yolu üzerinde meydana geldi. A.K., yönetimindeki 48 AOL 871 plakalı motosikletle yol yapım çalışması nedeniyle Marmaris Belediyesi tarafından konulan çalışma levhası ve yığılı halde bulunan parke taşlarına çarptı. Devrilen motosikletten düşen A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 122 Acil Servis ekipleri sevk edildi. A.K.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı, ancak, kurtarılamadı. A.K.'nin cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.