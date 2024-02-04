Muğla'da motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Seydikemer ilçesinin Girmeler Mahallesi'nde, Hamza U. idaresindeki 07 GEL 21 plakalı otomobil, İsmail Ç'nin kullandığı 15 ACT 240 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, İsmail Ç'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.