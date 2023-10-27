Muğla'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bindiği motosikletin gidon hakimiyetini kaybeden Sedat Özmazı (42) yaşamını yitirdi. Daha önce pek çok kez trafik kazası yapan Özmazı'nın 2 hafta önce de bir kazaya karıştığı öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bindiği motosikletin gidon hakimiyetini kaybeden Sedat Özmazı (42) yaşamını yitirdi. Daha önce pek çok kez trafik kazası yapan Özmazı'nın 2 hafta önce de bir kazaya karıştığı öğrenildi.

Kaza, Aşağı Mazı Mahallesi'nde meydana geldi. Mazı'da düğünde düzenlenen bayrak dikme etkinliğinde arkadaşları ile birlikte alkol alan Sedat Özmazı, arkadaşından ödünç aldığı 48 ADE 109 plakalı motosikletle bahçeye gittiği sırada motosikletin gidon hakimiyetini kaybetti.

Kask takmadığı öğrenilen Özmazı, başını sert bir şekilde zemine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Sedat Özmazı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Acı haberi alan yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Sedat Özmazı'nın daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetinin alındığı öğrenildi. - MUĞLA