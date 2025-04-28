Muğla'da Motosiklet Kazası: 28 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Fatih Akkurt (28), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Ortaca'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Akkurt'un kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Akkurt'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, -