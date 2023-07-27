Muğla'da motosiklet ile otomobil çarpışması: 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç sürücünün ölümü ailesini ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Kazaya karışan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Fethiye-Antalya Kara Yolu Zorlar Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters şeritte seyrettiği iddia edilen Sedat İbrahim Gürhan'ın (15) kullandığı 48 JR 265 plakalı motosiklet, R.E. idaresindeki 06 ZHY 55 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Gürhan ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Gürhan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 2 Ağustos'ta doğum günü olduğu öğrenilen Gürhan'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, otomobil sürücüsü R.E. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA