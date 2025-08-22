Muğla'da Motosiklet Dolandırıcılığı: 10 Gözaltı

Muğla'da Motosiklet Dolandırıcılığı: 10 Gözaltı
Muğla'da, 'uygun fiyata motosiklet' vaadiyle vatandaşları dolandıran 10 kişi adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 30 milyon TL'lik vurgun yapıldığı belirtildi.

MUĞLA'da 'uygun fiyata motosiklet' vaadiyle vatandaşları yaklaşık 30 milyon TL dolandırdıkları belirlenip, gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Menteşe, Marmaris, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde yaşayan 49 kişi, İstanbul'daki ünlü motosiklet markasından düşük fiyatlarla motosiklet alabilecekleri vaadiyle dolandırıldı. Şikayetler sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Mağdurların ifadeleri doğrultusunda yaklaşık 30 milyon TL'lik vurgun yapıldığı tespit edildi.

HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) üzerinden yapılan hesap incelemelerinde, mağdurlardan alınan paraların farklı hesaplara aktarıldığı belirlendi. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.A., R.D., M.E., S.E., T.Ö., E.Ş., E.Ç., B.D., L.M. ve B.M.'ye yönelik 19 Ağustos'ta Muğla, İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

