Muğla'da motor yat yangını kıyıya çarptı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında seyir halindeyken alev alan motor yat, kıyıya çarptı. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekipleri tarafından makiye sıçramadan söndürülen yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Datça ilçesi açıklarında meydana geldi. Seyir halindeki motor yat, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, kontrolden çıkan motor yat, kıyaya çarptı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kıyıda yanmaya devam eden motor yattaki alevleri makiye sıçramadan kontrol altına alarak, söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken, motor yatın yandığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.