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Muğla'da Motor Yat Kayalıklara Çarptı

Muğla'da Motor Yat Kayalıklara Çarptı
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Datça ilçesinde 'Whisper' isimli motor yat, kayalıklara çarparak hasar gördü. Su almaya başlayan yat, çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine gelerek durumu kontrol altına aldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde kayalığa çarparak hasar gören motor yata ekipler müdahale etti.

"Whisper" isimli 33 metre uzunluğundaki motor yat, Cumalı Mahallesi Korubük Koyu önlerinde kayalıklara çarptı. Su almaya başlayan motor yattaki 4 kişi, çevredekilerin yardımıyla karaya çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıçlar çalışma başlattı.

Yatın batmaması ve çevreye olası zararlarının önlenmesi için gerekli tedbirler alındı.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
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