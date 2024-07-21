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Muğla'da motor arızalı bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 24 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 6'sı çocuk 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Dalaman Göçmen Muğla Dünya Güncel Haberler

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