Muğla'da Molotofkokteyli Atan İki Genç Tutuklandı

Muğla'nın Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin evine molotofkokteyli atan 16 ve 15 yaşındaki iki genç, polisteki işlemlerinin ardından adliyede tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ve babaannesinin yaşadığı evin balkonuna molotofkokteyli atan Y.D.K. (16) ile M.C.Ç. (15), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
