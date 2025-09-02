Muğla'da Molotofkokteyli Atan İki Genç Tutuklandı
TUTUKLANDILAR
Muğla'nın Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ve babaannesinin yaşadığı evin balkonuna molotofkokteyli atan Y.D.K. (16) ile M.C.Ç. (15), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
