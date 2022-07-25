Muğla'da minibüslerde 111 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Muğla'da minibüslerde 111 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'da minibüslerde 111 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde durdurulan minibüslerde 111 düzensiz göçmen yakalandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde durdurulan minibüslerde 111 düzensiz göçmen yakalandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari araçlarla kente düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Otogar Kavşağı'nda durdurulan minibüslerde 111 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüleri Y.B, A.A, Y.A. ve A.M. gözaltına alındı.

Bayır Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalanan kaçan minibüsün sürücüsü R.A. ile şüpheli F.Y. de gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

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