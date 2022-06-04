Muğla'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler

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Muğla'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde turistleri taşıyan minibüsle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde turistleri taşıyan minibüsle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

H.Ç'nin kullandığı 06 AB 6518 plakalı özel tur minibüsü, Uğurlu Mahallesi Beşkavak mevkisindeki kavşakta, Ş.D. idaresindeki 48 FL 211 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Ş.D. ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekibince otomobilden çıkarılan yaralılar, Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, minibüsteki 12 Hint turist kazayı yara almadan atlattı.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

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