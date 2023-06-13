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Muğla'da minibüs-motosiklet çarpışması: 1 askeri personel yaralandı

Muğla'da minibüs-motosiklet çarpışması: 1 askeri personel yaralandı

Güncel Haberler

Muğla'nın Dalaman ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletteki bir askeri personel yaralandı. Motosiklet sürücüsü M.G. tedavi altına alınırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletteki bir askeri personel yaralandı.

Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı personeli olduğu öğrenilen M.G'nin kullandığı motosiklet, Dalaman Havalimanı yolunda, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 48 AKD 550 plakalı minibüsle çarpıştı.

Yola savrulan M.G. yaralandı, minibüsün altında sürüklenen motosikleti ise alev aldı.

Sağlık ekiplerince Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.G. tedaviye alındı.

Minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel

Hisarcık Dalaman Muğla Güncel Haberler

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