Muğla'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

H.D'nin kullandığı 48 ABU 975 plakalı minibüs, Yatağan-Milas kara yolunda H.İ'nin kullandığı 48 KF 797 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile iki araçta da yolcu konumunda bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan G.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.