Muğla'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı
Muğla'nın Ula ilçesinde bir otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikeleri olmadığı bildirildi.
Muğla'nın Ula ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Ümit Kaya'nın kullandığı 48 J 2207 plakalı otomobil, Çörüş Mahallesi'nde karşı yönden gelen İbrahim Kara yönetimindeki 48 S 1884 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile servis minibüsünde bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Köyceğiz ve Muğla'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel