Muğla'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

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Muğla'nın Ula ilçesinde bir otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikeleri olmadığı bildirildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Ümit Kaya'nın kullandığı 48 J 2207 plakalı otomobil, Çörüş Mahallesi'nde karşı yönden gelen İbrahim Kara yönetimindeki 48 S 1884 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile servis minibüsünde bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Köyceğiz ve Muğla'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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