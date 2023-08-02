Muğla'da Milyon Dolarlık Tekne Alev Topuna Döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü açıklarında bir anda alev topuna dönen milyon dolarlık tekne adeta kül olurken, tekne içerisindeki vatandaşlar botlarla kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü açıklarında bir anda alev topuna dönen milyon dolarlık tekne adeta kül olurken, tekne içerisindeki vatandaşlar botlarla kurtarıldı.

Olay, Bodrum ilçesi Türkbükü açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, milyon dolarlık tekne henüz bilinmeyen bir nedenle Türkbükü açıklarında bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekipleri ile birlikte itfaiye, ambulans ve jandarma sevk edildi. Cayır cayır yanan tekne içerisinde bulunan vatandaşlar, o esnada bölgede bulunan bir başka tekne sahipleri tarafından kurtarıldı.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere teslim olan tekneyi söndürmek için çaba sarf etti. Yangının neden çıktığı henüz belli değilken, milyon dolarlık tekne tamamen küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA