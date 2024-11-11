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Muğla'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 20 Bin Fidan Dikildi

Muğla'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 20 Bin Fidan Dikildi
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Muğla'nın 13 ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 20 bin 111 fidan toprakla buluşturuldu. Muğla Valisi İdris Akbıyık, ağaç dikmenin geleceğe olan borcu ödemek olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'de orman yangınları açısından en hassas illerin başında gelen ve yüzde 68'i ormanlık olan Muğla'nın 13 ilçesinde, 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 20 bin bin 111 fidan dikildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, hedeflerinin daha yeşil bir Muğla daha yeşil bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmak olduğunu dile getirdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi'nin Bozalan mevkiinde, Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde fidan dikim töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe Muğla Valisi İdris Akbıyık, protokol üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile siyasi partilerin temsilcileri, emniyet mensupları, askeri erkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Vali Akbıyık, hedeflerinin daha yeşil bir Muğla daha yeşil bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmak olduğunu belirterek, "Ağaç dikmek, yalnızca bir fidanı toprakla buluşturmak değil, geleceğe, çevreye ve insanlığa olan borcumuzu ödemektir. Ormanlarımız, havamızın temizleyicisi, suyumuzun koruyucusu, toprağımızın teminatıdır. Aynı zamanda, yaban hayatına ev sahipliği yapan, binlerce canlıya yuva sağlayan ekosistemlerin en önemli yapı taşıdır. Toprakla buluşturduğumuz her fidan, şehrimizin, ülkemizin geleceğini yeşertecek. Diktiğimiz ağaçlar, gelecek nesillere bırakacağımız en güzel miras olacaktır. O nedenle tüm vatandaşlarımızın, bu bilinci taşıyarak her fidanın kıymetini bilmesi, doğamıza karşı görevini yerine getirmesi son derece önemlidir. İl genelinde 21 noktada 20 bin 111 fidanı aynı gün toprakla buluşturuyoruz. Ağaçlandırma potansiyeli bulunan alanlarımız ile orman yangınlarından etkilenen sahalarımızı yeniden ağaçlandırılacağız" dedi.

'YENİ ORMAN ALANLARI OLUŞTURDUK'

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ise "Küresel iklim değişikliği sebebiyle dünyada ormanlar azalırken, orman varlığını arttıran, nadir ülkeler arasında yer almaktayız. Ağaçlandırmaya verilen önem neticesinde, ülkemiz ağaçlandırma konusunda Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Muğla'mızın yeşiline yeşil katacak çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Son 20 yılda Muğla ilimizde 112 bin hektar alanda 385 milyon fidanı toprakla buluşturarak yeni orman alanları oluşturduk. Bölgemizde 2021 yılında yaşanan büyük orman yangını sonrası, yanan alanlarda yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarıyla birlikte 2024 yılı sonuna kadar 3 milyon fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Bölgemiz yangına son derece hassas olması nedeniyle, yangın konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu yıl 662 yangına müdahale ettik. 2024 yılı yangın açısından çok zor ve yoğun geçen bir oldu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleriyle birlikte katılımcılar fıstık çamı fidanlarını toprakla buluşturdu. 13 ilçede aynı anda 20 bin 111 fidan dikildi.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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