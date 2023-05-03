Muğla'da midibüsün kamyona çarptığı kazada 34 kişi yaralandı

Muğla'da midibüsün kamyona çarpması sonucu 4'ü ağır 34 kişi yaralandı.

Göksel Kocabıyık'ın kullandığı Büyükşehir Belediyesine ait 48 M 7962 plakalı midibüs, Muğla- Yatağan karayolu Madenler mevkisinde Bünyamin Karabulut yönetimindeki 34 DEB 307 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, 4'ü ağır 34 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle midibüste sıkışan sürücü ile 3 yolcu itfaiye ve UMKE ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden güçlükle çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yatağan ve Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Muğla-Yatağan kara yolunda trafik bir süre tek şeritten verilirken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan kazı anı yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Muğla Büyükşehir Belediyesine ait midibüsün kamyona çarptığı görülüyor.