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Muğla'da midibüsün kamyona çarptığı kazada 34 kişi yaralandı

Muğla'da midibüsün kamyona çarptığı kazada 34 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Muğla'da midibüsün kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 34 kişi yaralandı.

Muğla'da midibüsün kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 34 kişi yaralandı.

Göksel Kocabıyık'ın kullandığı Büyükşehir Belediyesine ait 48 M 7962 plakalı midibüs, Muğla-Yağatan karayolu Madenler mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DEB 307 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 34 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Göksel Muğla Güncel Haberler

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