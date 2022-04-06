Muğla'da meyve suyu kutusunda uyuşturucu taşıyan 2 zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da meyve suyu kutusunda uyuşturucu taşıyan 2 zanlı yakalandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
 - Güncelleme:
Muğla'da meyve suyu kutusunda uyuşturucu taşıyan 2 zanlı yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, meyve suyu kutusu içinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, meyve suyu kutusu içinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, il dışından kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şüpheliler U.B. ve S.A'nın kullandığı araç ilçe girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, meyve kutusu içine gizlenmiş esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Fethiye, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title