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Muğla'da meydana gelen kaza araç kamerasında

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Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Tur otobüsünün freni boşaldığı iddia edilen kaza sonucunda 1 çocuk hayatını kaybetti, 3'ü ağır 33 kişi yaralandı.

KAZA, ARAÇ KAMERASINDA

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 1 çocuğun öldüğü, 3'ü ağır, 33 kişinin yaralandığı kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntüde, freni boşaldığı öne sürülen tur otobüsünün şoförünün korna çaldığı, ardından araçlara çarptığı yer aldı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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