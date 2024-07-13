Muğla'da meydana gelen kaza araç kamerasında
Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Tur otobüsünün freni boşaldığı iddia edilen kaza sonucunda 1 çocuk hayatını kaybetti, 3'ü ağır 33 kişi yaralandı.
KAZA, ARAÇ KAMERASINDA
Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 1 çocuğun öldüğü, 3'ü ağır, 33 kişinin yaralandığı kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntüde, freni boşaldığı öne sürülen tur otobüsünün şoförünün korna çaldığı, ardından araçlara çarptığı yer aldı.
Cavit AKGÜN / MUĞLA,