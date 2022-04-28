Muğla'da metan gazından zehirlenen 4 kişi toprağa verildi

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da, büyükbaş çiftliğinin gider kuyusundaki kalıpları sökmeye indikleri sırada, metan gazından zehirlenerek yaşamlarını yitiren 2'si kardeş 4 kişi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, kırsal Kafaca Mahallesi Pürem Sokak'ta meydana geldi. Celeplik yaptığı öğrenilen Kenan Can, kendisine ait büyükbaş çiftliğinin gider kuyusundaki kalıpları sökmek için çiftçi İlkay Altındal (55), kardeşi Tuncay Altındal (52) ve orman mühendisi Taner Karaçin (30) ile 2 metre derinliğindeki kuyuya indi. Bu kişilerin kuyudan çıkmaması üzerine, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metan gazından zehirlendiği tespit edilen 4 kişi, gider kuyusu duvarının kepçeyle yıkılmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 kişiden 3'ü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer kişi ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen kişiler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitirenlerin yakınları, hastane bahçesinde fenalık geçirdi.