Muğla'da Mermer Kesme Makinesine Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir mermer fabrikasında kafası kesme makinesine sıkışan işçi Yılmaz Topal, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası Topal'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde fabrikada mermer kesme makinesine kafası sıkışan işçi hayatını kaybetti.
İlçenin Akyol Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Yılmaz Topal, henüz belirlenemeyen sebeple mermer kesme makinesine kafasını sıkıştırarak yaralandı.
İşçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi Topal'ı bulunduğu yerden alarak ilk müdahaleyi yaptı.
Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel