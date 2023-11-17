Muğla'da mermer fabrikasında iş kazası: 1 ölü, 5 gözaltı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mermer fabrikasında çalışan Ozan Durmuş, makineyle kesim yaparken başına mermer blok düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çalıştığı mermer fabrikasında makineyle kesim yaparken başına mermer blok düşen Ozan Durmuş'un ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden fabrikanın işletme sorumlusu M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 15 Kasım saat 11.00 sıralarında Paşapınarı Mahallesi'ndeki mermer fabrikasında meydana geldi. Ozan Durmuş (24), çalıştığı fabrikada katrak makinesi ile kesim yaptığı sırada başına mermer blok düştü. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından, hayatını kaybettiği belirlenen Durmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında fabrikanın işletme sorumlusu M.G., İ.Ç., M.S., H.Y. ve İ.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.G. 'taksirle ölüme neden olma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MUĞLA