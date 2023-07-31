Muğla'da Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı.

Menteşe'nin Kızıldağ mevkisinde saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından yerleşim bölgesine yakın mevkide çıkan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopterler ile havadan, arazöz ve çok sayıda personel ile karadan müdahale başlatıldı.