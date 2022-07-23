Muğla'da mavi turda omzu çıkan tekne personeli tahliye edildi Muğla'nın Fethiye ilçesinde, mavi turda omzu çıkan tekne personeli sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde, mavi turda omzu çıkan tekne personeli sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine (AÇM), Dalyan Koyunda demirli "Afrodit 3" isimli teknede bir kişinin omzunun çıktığı ve tahliyesinin talep edildiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik'e bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekibi sevk edildi. Tekne çalışanı olduğu anlaşılan kişi, DEGAK botuna alınarak kıyıya getirildi. Yaralı burada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. AA / Ali Ballı - Güncel Fethiye Muğla Güncel Haberler

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