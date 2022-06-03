Muğla'da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Muğla'da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü Muğla'nın Datça ilçesinde bir marketin depo kısmında çıkan yangın söndürüldü. Muğla'nın Datça ilçesinde bir marketin depo kısmında çıkan yangın söndürüldü. İskele Mahallesi 78. Sokak'taki bir marketin deposundaki yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Depoda soğutma çalışması yapan ekipler, yangının elektrik panosundan çıktığını tespit etti. Yangına müdahale etmek isterken ayağından yaralanan bir kişi de Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Sebiha Arslan - Güncel Güncel Haberler

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