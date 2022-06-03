Muğla'da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA - Sebiha Arslan - Güncel
Muğla'da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Datça ilçesinde bir marketin depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir marketin depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

İskele Mahallesi 78. Sokak'taki bir marketin deposundaki yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Depoda soğutma çalışması yapan ekipler, yangının elektrik panosundan çıktığını tespit etti.

Yangına müdahale etmek isterken ayağından yaralanan bir kişi de Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Sebiha Arslan - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title