Muğla'da Makilikte Yangın Çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde, Dibekderesi yakınlarında makilikte çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile yarım saatte kontrol altına alındı. Yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, makilikte yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile yarım saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 3 dönüm alan zarar gördü.

Dibekderesi yakınlarında saat 18.00 sıralarında makilikte yangın çıktı. Alevleri görenler durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yanan bölgeye havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevler, yarım saatte kontrol altına alındı. Yangında 3 dönüm alanın zarar gördüğü bildirilirken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.