Muğla'da Makilik Yangını Ormana Sıçradı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, yol kenarındaki makilikte çıkan yangın ormana da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Güllük Kavşağı'nda makilik alanda henüz belirlemeyen nedenle çıktı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda hava ve kara unsuru sevk edildi. Ekipler yangını söndürek kontrol altına alındı soğutma çalışmaları sürüyor.