Muğla'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Ula ilçesinde yol kenarındaki makilik alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. İhbar üzerine yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık bir dönüm makilik alanın zarar görmesini engelledi. Aynı gün içinde Datça, Marmaris, Ortaca ve Ula ilçelerinde 4 yangın daha çıktığı belirtildi.