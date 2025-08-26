Muğla'da Mahalle Afet Gönüllüleri Yangın Riskine Karşı Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor

Muğla'da Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekipleri, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı sahada devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Şüpheli durumlar ve riskli davranışlar anında Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildiriliyor.

İl Temsilcisi Barış Muştu, yangın çıkmadan önce önlem almanın hayati öneme sahip olduğunu belirterek, gönüllülerle Muğla'nın dört bir yanında devriyede olduklarını ifade etti.

Ekipler, yerel kurumlarla koordineli çalışarak afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum hedefliyor.

Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve şüpheli durumların 112'ye bildirilmesi çağrısı yapılıyor.