Muğla'da maden taşıyan kamyon uçuruma yuvarlandı

Muğla'nın Milas ilçesinde dağ yolunda maden taşıyan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde dağ yolunda maden taşıyan kamyon sünücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu 70 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre 09 AGR 572 plakalı kamyonun sürücüsü Milas Labranda yolundan rampa aşağı inerken üşürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye, 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

70 metrelik uçuruma yuvarlana kamyonun sürücüsü kamyon içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA