Muğla'da lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki lojistik firmasına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe Salihpaşalar mevkiindeki uluslararası lojistik firmasına ait depoda bulunan kartonların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri depodaki yangını bir saatlik çalışmanın sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA