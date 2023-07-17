Muğla'da lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı

Muğla Aydın karayolu üzerinde bulunan uluslararası bir lojistik firmasına ait depoda çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'da lojistik firmasına ait bir depoda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Aydın karayolu üzeri Salihpaşalar mevkiinde bulunan uluslararası bir lojistik firmasına ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ve Yatağan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin depoda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA