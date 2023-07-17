Muğla'da lojistik firmasına ait atık sahasında yangın çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren bir lojistik firmasına ait atık sahasında çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, lojistik firmasına atık sahasında çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Menteşe'nin Bayır Mahallesi'nde faaliyet gösteren lojistik firmasına ait boş kasa atık sahasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. 4 itfaiye aracı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 arazözün katıldığı söndürme çalışmasında yangın, ormana sıçramadan söndürüldü. Jandarma, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.